Сантьяго, , 06:39 — REGNUM Останки людей, которые, предположительно, являлись пассажирами самолета ВВС Чили, пропавшего по пути в Антарктиду, были обнаружены в зоне поисковой операции, передает радиостанция Cooperativa.

Сообщается, что военно-воздушные силы Чили подтвердили, что обнаружены обломки самолета и людей, которые находились на борту воздушного судна во время крушения. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 30 километрах к югу от места последнего выхода на связь самолета Hercules C130 чилийских ВВС были обнаружены обломки. Предполагалось, что обломки и принадлежали разбившемуся самолету. Обнаруженные части обломков планируют доставить в Чили на экспертизу.

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