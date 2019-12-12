Южно-Сахалинск, , 07:05 — REGNUM Отдалённое северное сахалинское село Рыбновск в Охинском районе полностью отрезано от большой земли. Единственный мост, соединявший Рыбновск с внешним миром, рухнул как раз в тот момент, когда охинский предприниматель пытался доставить в село продукты питания. Ситуация осложнена бушующей на островах метелью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Жителей Сахалина вынуждают оплатить вертолёт, чтобы не остаться без еды

За ситуацией в Рыбновске наблюдает МЧС региона. Власти Сахалина сообщили, что готовы оказать помощь администрации Охинского района стройматериалами и техникой для ремонта моста. Региональный минздрав отчитался, что в ФАПе Рыбновска имеется необходимый запас препаратов. В случае необходимости власти обещают задействовать санитарную авиации и высокопроходимую технику МЧС для перевозки пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Рыбновск обратились в администрацию Охинского района с просьбой организовать вертолёт для доставки еды и лекарств. Но в администрации им посоветовали самостоятельно оплатить вертолёт, а потом послали к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко. Когда селяне обратились в СМИ, чиновники само направили обращение в региональный минтранс с просьбой оказать содействие в решении вопроса транспортной доступности Рыбновска.