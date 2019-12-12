Владивосток, , 06:32 — REGNUM Владелец катера, пропавшего в октябре с шестью рыбаками на борту и найденного в японских водах, должен решить его дальнейшую судьбу. Об этом 12 декабря сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По словам представителя прокуратуры, власти, оперативные службы и надзорные органы не имеют полномочий для таких действий в отношении судна, принадлежащего физическому лицу. Поэтому дальнейшую судьбу катера решит владелец или его наследник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря к берегу японского острова Хоккайдо вынесло катер, на котором полтора месяца назад шесть рыбаков вышли на вечернюю рыбалку из залива Владимир и пропали. Поиски вели МЧС, ТОФ и волонтёры, было обследовано несколько тысяч квадратных километров.

Регистрационный номер катера совпал с таковым на пропавшем. Людей на обнаруженном береговой охраной Японии катере не было.

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