Владивосток, , 07:01 — REGNUM Госавтоинспекция Приморья обнародовала итоги снегопада, обрушившегося на Приморье в среду, 11 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Только за один ненастный день в крае произошло 123 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили повреждения 266 автомобилей. Ранено было 17 человек, однако, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Пик аварий пришёлся на период времени с 09:00 до 12:00 по местному времени. Большинство ДТП были зафиксированы во Владивостоке и в Уссурийске. Аварии классифицированы следующим образом: столкновения транспортных средств (74%), наезды на стоящие рядом транспортные средств (15%), наезды на препятствия (4%), наезды на пешеходов (3%) и опрокидывания (2%), рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в самой массовой аварии, произошедшей в среду, 11 декабря, различные травмы получили 12 человек, двое из которых были госпитализированы в медучреждения Владивостока.