Южно-Сахалинск, , 06:24 — REGNUM Закрыты для проезда автотранспорта дороги между селами Стародубское Долинского района и Поречье Макаровского района на Сахалине, передает АСТВ.

Также закрыт проезд на участке Арсентьевка — Ильинское. Движение автотранспорта было ограничено в 11:30 по местному времени (03:30 по московскому) из-за сильной метели. Теперь дороги будет расчищать спецтехника. На въездах на закрытые участки будут дежурить экипажи ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области. На закрытом участке автодороги работает спецтехника, которая посыпает проезжую часть реагентами и песком.

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