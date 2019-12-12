Южно-Сахалинск, , 06:04 — REGNUM В столице Южно-Сахалинска организованы масштабные мероприятия по очистке города от снега. В работах задействовано 160 единиц техники и 140 специалистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Техника расчищает Южно-Сахалинск от снега Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

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Техника расчищает дороги, а рабочие чистят тротуары и пешеходные дорожки вручную.

На Сахалине с утра, 12 декабря, бушует циклон, который принёс обильный снегопад. Как рассказали в мэрии города, с раннего утра улицы и дороги города обработали песко-соляной смесью, снегопад продолжится до вечера 12 декабря, потому техника остаётся на улицах. Все скользкие участки обрабатывают противогололедными реагентами. Вывоз убранного снега на полигоны будет производится в ночное время, когда движение на улицах будет не таким активным. Заниматься этим будут 180 единиц специализированной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ожидают циклон с обильными снегопадами и сильным ветром.