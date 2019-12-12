Якутск, , 06:00 — REGNUM В Якутии подвели итоги пожароопасного сезона 2019 года, который был открыт с 15 мая по 20 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За пожароопасный сезон зарегистрировано 1865 лесных пожаров на общей площади 3,999 млн га.

По информации минлесхоза, показатели оперативного тушения в течение первых суток увеличились в 1,5 раза данных за 2018 год. Причины пожаров — грозы, малое количество осадков и неосторожное обращение с огнём.

Главному управлению МЧС по Якутии, главам муниципальных образований, руководителям ведомств дали указания по усилению мер подготовки к пожароопасному сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство природных ресурсов РФ намерено отменить зоны контроля природных пожаров и регионы не смогут отказываться тушить возгорания в труднодоступных местах.