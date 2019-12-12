Джакарта, , 05:48 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы на востоке Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 76 километрах к югу от острова Ямдена в Арафурском море. Отмечается, что интенсивность землетрясения оценивается как «очень сильная».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии. Отмечалось, что эпицентр подземных толчков располагался за пределами Грузии, на территории Дагестана.

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