Новосибирск, , 05:45 — REGNUM В Главном управлении ФСИН России по Новосибирской области опровергают информацию об избиении заключённого исправительной колонии №8, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее СМИ сообщили о голодовке осуждённых этого учреждения из-за якобы избиения одного из заключенных. Сообщалось также, что один, из более 130 объявивших голодовку человек, погиб.

«Информация, размещённая в СМИ о противоправных действиях со стороны сотрудников ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области по отношению к осуждённым и о голодовке осуждённых этого учреждения не соответствует действительности», — говорится в официальном комментарии управления.

Отмечается, что 7 декабря 2019 года исправительную колонию №8 посетили Уполномоченный по правам человека в регионе, представители Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания и представители областной прокуратуры.

«Нарушений прав осуждённых не выявлено. Также проведён приём осуждённых по личным вопросам. Доводы осуждённых, которые приводились в ходе личного приёма о нарушениях, в ходе проверки не нашли своего подтверждения», — уточнили в ГУФСИН.