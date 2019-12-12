Биробиджан, , 05:47 — REGNUM Информация о том, что глава Еврейской автономной области Александр Левинталь имеет тройное гражданство, не соответствует действительности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

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Ранее в социальных сетях появилась информация, что Александр Левинталь, помимо российского паспорта, также имеет гражданства Израиля и Румынии. Губернатор опровергал эту информацию лично, теперь появилось официальное опровержение со стороны пресс-службы.

«Это ложь. Александр Борисович Левинталь имеет одно гражданство — российское. Новости про двойное и тройное гражданство периодически всплывают на каких-то ресурсах уже не в первый раз», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Еврейской автономной области опровергает слухи о своём тройном гражданстве, распространяемые рядом ресурсов.