Зея, Амурская область, , 05:20 — REGNUM В приамурском городе Зея будут судить молодую маму, у которой от неправильного питания погибла дочь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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24-летнюю жительницу Зеи будут судить за причинение смерти по неосторожности своему ребёнку. По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев вместо специального детского питания женщина кормила свою дочь смесью, изготовленной на основе воды и заменителя молочного продукта. После смерти ребёнка в августе 2019 года судебно-медицинская экспертиза показала, что в организме девочки наступили патологические изменения внутренних органов, приведшие к её гибели.По факту случившегося СУ СК России по Приамурью возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях, комментируя данное событие, жители Приамурья отмечают, что по всей видимости, из-за повальной нищеты в регионе, женщине скорее всего просто нечем было кормить свою малышку, и вопросы здесь нужно задавать службам опеки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске правоохранители, выполняя поручение губернатора проверить все квартиры после трагического случая в Можге, где погибли мать с ребёнком, вскрыли квартиру, в которой находился двухлетний малыш и умершая от пневмонии пять дней назад его мать.