Лима, , 04:54 — REGNUM Патрульный корабль военно-морских сил Перу перехватил полупогруженное судно с грузом более тонны кокаина, направлявшееся в Мексику, передает телеканал Televisa.

Сообщается, что судно было построено на деньги наркоторговцев. В его экипаж входили четыре человека — два гражданина Колумбии, один мексиканец и гражданин Эквадора. Общий весь наркотиков, изъятых в ходе обыска, составляет около двух тонн. Пока власти Перу затрудняются ответить, какая преступная группировка стоит за контрабандой этой партии кокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря полицейские задержали подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков в Волгограде. У них было изъято три килограмма героина.

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