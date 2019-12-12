Владивосток, , 04:34 — REGNUM Решением краевых властей в Приморье снят режим чрезвычайной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Режим чрезвычайной ситуации вводился для решения организационных вопросов по ликвидации последствий наводнения, вызванных длительными дождями в августе и сентябре этого года, в результате чего в крае было подтоплено 47 населённых пунктов и было повреждено более 100 км дорог.

В настоящее время завершены выплаты компенсаций, общий объём которых поставил порядка 2 млрд рублей. Также губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился до конца 2019 года завершить все восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, конец лета и начало осени Приморье жило под влиянием нескольких тайфунов, которые принесли массы воды, в результате чего многие территории оказались затопленными.