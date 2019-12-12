Южно-Сахалинск, , 03:51 — REGNUM Автодорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли для движения автотранспорта на Сахалине, передает АСТВ.

Сообщается, что решение о временном закрытии дороги было принято по причине плохих метеоусловий и неудовлетворительного состояния дорожного полотна. В настоящее время на дороге работает спецтехника, которая посыпает проезжую часть песком и реагентами. Отмечается, что в ближайшие несколько часов ее планируют привести к норме и тогда, возможно, дорога будет вновь открыта для проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на Сахалине закрывали трассу Красногорск — Углегорск из-за обрушившегося на остров циклона. Дорогу открыли лишь спустя сутки.

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