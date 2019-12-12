Северо-Курильск, Сахалинская область, , 03:38 — REGNUM Столб пепла на высоту до четырёх километров выбросил 11 декабря вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир. Об этом 12 декабря сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

«Высота пеплового выброса составила до 4 тыс. метров над уровнем моря», — говорится на сайте группы.

Для полётов авиации в районе вулкана Эбеко установлен оранжевый код опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий выброс пепла вулканом Эбеко был зафиксирован 24 октября. Высота столба тогда достигла 2,5 километра.

Отметим, что вулкан Эбеко, расположенный в северной части острова Парамушир, стал проявлять повышенную активность с осени 2016 года.

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