Владивосток, , 03:26 — REGNUM Число пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке достигло 12 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Приморья.

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В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в пригороде Владивостока, в котором столкнулось 48 автомобилей, пострадали 12 человек, из них 10 получили незначительные повреждения, ушибы и ссадины. Одного человека в состоянии средней степени тяжести, одного в тяжелом состоянии доставили в медучреждения Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на участке федеральной трассы «посёлок Новый — Седанка» в пригороде Владивостока. По первоначальным данным пострадало 80 автомобилей, однако, в ГИБДД уточнили, что из них только 48 учтены как получившие повреждения.