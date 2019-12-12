Петропавловск-Камчатский, , 03:13 — REGNUM Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Абеля в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю.

Сообщается, что к моменту прибытия спасателей на тушение пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома, помещение было сильно задымлено. Пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены двое мужчин, которые, предположительно, надышались угарным газом. Их госпитализировали. В настоящее время выясняется причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря двое сотрудников Росгвардии спасли жителей двухэтажного дома от гибели при пожаре в Благовещенске. Отмечалось, что росгвардейцы увидели черный дым из дома, после чего немедленно приступили к эвакуации жильцов.

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