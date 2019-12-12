Томск, , 03:09 — REGNUM В Томске экс-сотрудница вуза предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Взятка

Расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, женщина, являясь замдиректора по заочному обучению института дистанционного образования ТГАСУ, неоднократно с 2016 по 2019 годы лично получала от студентов вуза взятки. Они платили ей деньги за содействие в проставлении им преподавателями положительных оценок без фактической сдачи учебных дисциплин. Общая сумма взяток составила порядка 280 тысяч рублей.

В ходе следствия экс-сотрудница признала свою вину. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник челябинской колонии отдан под суд за взятки от заключённого.