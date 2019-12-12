Джерси-Сити, , 02:04 — REGNUM Американские полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство в Джерси-Сити на месте, где произошла перестрелка, унесшая жизни шестерых человек, сообщил представитель ФБР США Грегори Эри на пресс-конференции.

Он сообщил, что бомба была найдена в фургоне, на котором преступники ехали от кладбища до магазина. Отмечается, что самодельное взрывное устройство было исправно и могло сработать. В настоящее время находку изучают в ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря на улицах американского Джерси-Сити, расположенного на границе с Нью-Йорком, полицейские и спецназ вступили в бой с группой неустановленных лиц. В результате стрельбы погибли шесть человек, среди них — один сотрудник полиции.

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