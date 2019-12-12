Сантьяго, , 01:31 — REGNUM Обнаружены обломки, возможно принадлежащие самолёту ВВС Чили, пропавшему на пути в Антарктиду. Об этом 11 декабря сообщили журналистам в военно-воздушном ведомстве республики.

Как следует из сообщения, в 30 километрах к югу от места последнего выхода на связь пропавшего самолёта Hercules C130 чилийских ВВС, чилийским судном Antartic Endevour были обнаружены обломки. После первоначального осмотра можно предположить, что они могут быть частью обломков внутренних топливных баков самолета Hercules C130.

Найденные обломки планируется доставить в Чили для экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт ВВС Чили C130 Hercules, на борту которого находились 38 человек, перестал выходить на связь в 18:13 (00:13 10 декабря мск) по пути на базу в Антарктиде. Через семь часов после этого, ВВС объявили о его крушении.

В настоящее время в поисково-спасательной операции задействованы восемь стран. Помощь Чили оказывают Аргентина, США, Уругвай, Перу и Россия.

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