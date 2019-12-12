Кореновск, Краснодарский край, , 01:09 — REGNUM В Минобороны РФ подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в районе аэродрома Кореновска. Авария произошла около 23:00 мск двое пилотов погибли, на земле разрушений нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Ми-28 отрабатывал учебно-тренировочный вылет в ночное время в сложных погодных условиях. К месту крушения направляется комиссия, которая расследует причины аварии.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.

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