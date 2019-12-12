Якутск, , 00:49 — REGNUM В Якутии на 11 декабря было зафиксировано 13 взрослых, заболевших корью. У всех не было прививок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Про эпидемию и карантин минздрав Якутии пока не говорит, но факты настораживают. Уже несколько дней, как проводится массовая иммунизация населения.

«Все заболевшие были не привиты против кори. То есть, единственное средство профилактики от этой болезни — только вакцинация», — рассказала «Якутия 24» главный эпидемиолог минздрава республики Сардана Федотова.

Проводятся повсеместно проверки и обследования на предприятиях, в школах, особенно тщательно следят за «контактными» с заболевшими. Всем, кто не имеет прививок, настоятельно рекомендуют вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря было зарегистрировано в Якутии шесть случаев заболевания корью.