Глазов, Удмуртия, , 00:09 — REGNUM В Удмуртии начали проверку по факту публикации в соцсетях видеоролика, где тренер таскает за волосы воллейболисток подросткового возраста. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

«Межмуниципальным отделом МВД РФ «Глазовский» по факту публикации данного видео проводится проверка», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье». По его словам, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

На видео женщина тренер за волосы таскает учениц — воллейболисток. Утверждается, что инцидент происходит в одной из детско-юношеских спортивных школ Глазова. Также тренер раздает тычки и подзатыльники.

В пресс-службе администрации Глазова отметили, что по данному случаю ещё 4 декабря состоялось собрание на эту тему с участием представителей муниципалитета, руководства школы, тренеров и родителей, сообщает портал «Город Глазов». В школе в настоящее время издан указ о проверочных мероприятиях с участием представителей управления образования города. Руководство школы присутствует на тренировках, ведётся анкетирование учеников и родителей.

Кроме того, в мэрии отметили, что один из тренеров уволился 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по видеозаписи, на которой учитель избивает ученика начали в конце ноябре в Дагестане. Побои наносились ученику младших классов одной из сельских школ.