Краснодар, , 23:59 — REGNUM Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.

По утверждению телеканала, авиакатастрофа произошла в ходе учебно-тренировочных полётов.

По предварительным данным, оба члена экипажа погибли. Спасатели обнаружили одного из погибших вертолётчиков в кабине разбившейся воздушной машины, тело второго члена экипажа выбросило из вертолёта на землю.

Уточняется, что вертолёт разбился в двух км от места взлёта.

Причины и подробности трагедии уточняются.

Официальных подтверждений этой информации на данный момент не поступало.

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