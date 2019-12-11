Москва, , 23:29 — REGNUM Необходимо во всех регионах России «включить режим» особой заботы в отношении семей, где одинока мать зачастую воспитывает больного ребёнка или ребёнка-инвалида. Об этом написала на своей странице в социальных сетях детский омбудсмен России Анна Кузнецова, комментируя случай спасения двухлетнего ребёнка в Ижевске, который находился в квартире с умершей матерью.

«Сотрудники соц. служб, обеспокоившись тем, что в одной квартире долго никто не выходил на связь, приняли решение взломать дверь и обнаружили малыша одного. Мама его умерла… Ребёнка спасли. Кроме признаков истощения никаких иных проблем со здоровьем у ребёнка не выявили», — отметила уполномоченный.

По её словам, к работе с такими семьями в Удмуртии сейчас будут подключать старших по дому, поскольку именно соседи и жители дома могут первыми заметить, что какой-то семье требуется помощь.

«Организовать работу подобным образом, подключив все уполномоченные структуры. Это и звонки, и выезды. Главное — не перегнуть, чтобы это не воспринималось как контроль, что б от звонков не вздрагивали, а чтобы их ждали как помощь и поддержку», — подчеркнула Кузнецова.

Также, по её мнению, необходимо всем проявлять бдительность, так как тревога может спасти чью-то жизнь.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии поручил провести проверку после трагедии в Можге, где 13-летний подросток с ДЦП скончался после того, как неделю назад умерла его мать. По всей республике прошли проверки квартир. В ходе одной из проверок полицейские не смогли попасть в одну из квартир в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мать с ребёнком. Дверь взломали и тем самым спасли жизнь ребёнка, чья мать скончалась от пневмонии за пять дней до этого.

Ребёнок в настоящее время находится под наблюдением врачей. Признаков пневмонии, от которой скончалась мать, у ребенка нет.

Ранее, говоря о случившемся в Можге, Кузнецова отмечала, что мальчика с ДЦП мог спасти звонок соцслужб.