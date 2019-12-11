Веллингтон, , 22:50 — REGNUM Восемь человек стали жертвами извержения вулкана на острове Уайт-Айленд (Новая Зеландия), сообщили 11 декабря в местной полиции.

Уточняется, что число скончавшихся в результате ЧП выросло: в больнице умерли ещё двое пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло утром 9 декабря. В районе ЧП находилась группа туристов: один погиб сразу, затем ещё пятеро умерли в больнице.

Восемь человек сейчас числятся пропавшими без вести, 31 человек пострадал. У пострадавших диагностированы сильные ожоги.

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