Дрезден, Германия, , 22:18 — REGNUM На один миллиард евро драгоценностей удалось украсть грабителям в знаменитой дрезденской сокровищнице «Зеленый свод». Полиция города в поисках умелых преступников обратилась к жителям и туристам с убедительной просьбой — прислать фотографии, сделанные в музее и его окрестностях в период с 1 октября по 25 ноября.

Сотрудники надеются, что планировавшие громкое ограбление преступники должны попасть в поле зрения любителей фотографировать и снимать видео. Тщательный анализ поможет выявить злоумышленников.

За достоверную информацию о преступниках полиция Саксонии обещала вознаграждение в 500 тысяч евро.