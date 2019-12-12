Ханты-Мансийск, , 00:02 — REGNUM В Сургутском районе Югры 11 декабря на 71 километре автодороги Сургут — Лянтор произошло столкновение автомобилей «Сузуки Лиана» и «МАЗ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по ХМАО.

ДТП случилось около 16:40 на 71 километре автодороги «Сургут — Лянтор» с участием автомобилей «Сузуки Лиана» и грузовика «МАЗ». Предварительно установлено, что «Сузуки» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Другое смертельное ДТП произошло утром 11 декабря в Нефтеюганском районе на 667 км трассы Тюмень-Мансийск. Столкнулись два грузовых автомобиля «Хино» и «Даф». Водитель «Хино» скончался на месте аварии.

В региональном УМВД сообщают, что водитель «Даф» не учёл метеорологические и дорожные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В итоге водитель «Хино» от полученных травм скончался на месте, водитель «Даф» с травмами доставлен в больницу Пыть-Яха.