Нижний Новгород, , 21:59 — REGNUM По факту ДТП на улице Горького вечером 7 декабря, в котором пострадали девять школьников, двое взрослых и один человек погиб расследование проводит Государственная инспекция труда в Нижегородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Уточняется, что учителя сопровождали детей в театр в соответствии с приказом директора школы №37 «О посещении ТЮЗ (театра юного зрителя)».

В результате ДТП пострадали двое учителей — 47 и 48 лет. По предварительным данным, одна сотрудница школы получила тяжелые повреждения в виде перелома позвоночника и ушибов головного мозга, другая — повреждения в виде ушибов. Данные в настоящее время уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 декабря группа девятиклассников шла в театр в сопровождении взрослых. По предварительным данным, автомобиль Toyota выехал с прилегающей улицы на улицу Горького, пересек полосу встречного движения, столкнулся с припаркованным автомобилем, который выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате были госпитализированы девять школьников и трое взрослых. Одна из женщин — мать одного из детей — позднее скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

Предполагаемый виновник ДТП задержан. По данным следствия, от медицинского освидетельствования он отказался. Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу до 6 февраля 2020 года.