Саратов, , 22:03 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Саратовской области. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 21:00 (20:00 мск) на автотрассе возле села Чапаевка в Ершовском районе. По предварительным данным, столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль «Лада Калина».

В результате ДТП погиб водитель «Лады» 1985 года рождения и его пассажир, личность которого устанавливается. Водитель грузовика 1969 года рождения от медицинской помощи отказался.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших из автомобиля с помощью специнструментов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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