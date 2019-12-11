Дрезден, Германия, , 21:54 — REGNUM Фото‑ и видеоматериалы, сделанные в сокровищнице «Зеленый свод» (Grüne Gewölbe) и рядом с ней, попросила граждан присылать полиция Дрездена. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба полиции.

Поясняется, что фото‑ и видеоматериалы, сделанные в период с 1 октября по 25 ноября нужны полиции в связи с расследованием ограбления. Следователи исходят из версии, что преступники готовились к ограблению сокровищницы заранее, а значит, могли вести шпионскую деятельность, наблюдая за объектом предстоящего ограбления.

В связи с этим всех граждан, в особенности туристов, просят поделиться фото‑ и видеоматериалами, которые могут помочь в расследовании. Правоохранители гарантируют полную анонимность всем, кто пожелает поделиться информацией, важной для расследования преступления. Материалы предлагается присылать на специальный портал полиции Саксонии.

Кроме того, правоохранители попросили обратиться в полицию водителя фургона, проехавшего незадолго до момента ограбления по Зофиенштрассе, улице, огибающей музей. Возможно, он является ценным свидетелем.

Расследованием ограбления занимается специальная комиссия из 40 человек под руководством отдела прокуратуры Дрездена по борьбе с организованной преступностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за помощь в расследовании ограбления сокровищницы «Зелёный свод» власти Дрездена готовы выплатить крупную денежную сумму.

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