Москва, , 21:42 — REGNUM Торговый центр Калейдоскоп возле станции метро Сходненская в Москве оцеплен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

На данный момент посетителей не пускают внутрь. Ранее из торгового центра вывели всех посетителей и персонал расположенных в нём объектов.

Подобные меры, предположительно связаны с сообщением о минировании здания. Ранее, 9 декабря, ряд торговых центров в столице, включая «Калейдоскоп» были эвакуированы из-за сообщения о готовящемся взрыве.

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