Лондон, 11 декабря 2019, 21:23 — REGNUM В одном из лондонских аэропортов британские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причастности к терроризму, сообщает 11 декабря пресс-служба Скотленд-Ярда на своей странице в Twitter.
Задержание было проведено на территории аэропорта «Лутон».
"Детективы из Полицейского контртеррористического командования арестовали в Лутоне 25-летнего мужчину, который подозревается в причастности к терроризму», — указано в сообщении.
Задержанный доставлен в полицейский участок в Южном Лондоне, его допрашивают правоохранители.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Лондоне «отбывавший» срок за терроризм преступник напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
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