Лондон, , 21:23 — REGNUM В одном из лондонских аэропортов британские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причастности к терроризму, сообщает 11 декабря пресс-служба Скотленд-Ярда на своей странице в Twitter.

Задержание было проведено на территории аэропорта «Лутон».

"Детективы из Полицейского контртеррористического командования арестовали в Лутоне 25-летнего мужчину, который подозревается в причастности к терроризму», — указано в сообщении.

Задержанный доставлен в полицейский участок в Южном Лондоне, его допрашивают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Лондоне «отбывавший» срок за терроризм преступник напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании провели контртеррористическую операцию и задержали 20 человек