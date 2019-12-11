Одесса, Украина, , 21:23 — REGNUM Тело ещё одного погибшего обнаружили спасатели после пожара в колледже в Одессе. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Тело 13-го погибшего в результате пожара было обнаружено спасателями в 18:25 мск. Всего при пожаре пострадали 30 человек, на сегодняшний день в больнице на лечении находятся восемь пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики. Пожар в учебном заведении произошёл 4 декабря. Возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. На настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём и умышленный поджог. Идёт расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение властям Одессы предпринять все возможные усилия для выяснения причин трагедии.

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