Москва, , 20:47 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на своего знакомого задержан сотрудниками Росгвардии в Москве. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошёл утром 11 декабря в сетевом магазине на 15-й Парковой улице. По предварительным данным, между двумя мужчинами возник конфликт, перешедший в драку.

Один из участников драки в ходе ссоры нанёс оппоненту удар ножом, после чего попытался скрыться, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Далее нарушитель был передан для дальнейших разбирательств в руки сотрудников полиции. Задержанный является 29-летним жителем Ставропольского края.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Уточняется, что пострадавший в результате драки был госпитализирован.

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