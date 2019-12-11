Тбилиси, , 20:26 — REGNUM У станции метро Марджанишвили в Тбилиси 11 декабря вечером неизвестные лица ранили двух граждан. МВД Грузии пока официальной информации в связи с инцидентом не распространяет.

Как сообщают грузинские телекомпании, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117, часть 7-я, и статье 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью двух и более лиц и за незаконное приобретение-ношение-хранение огнестрельного оружия. По этому инциденту пока никто не задержан

Два дня назад вооруженный ножом неизвестный также в вечерние часы совершил нападение на женщину, которая переходила по пешеходному мосту на проспекте Маршала Геловани в Дигомском массиве Тбилиси. Злоумышленник перерезал ей шею, но врачам удалось спасти женщину. Полиция уже задержала преступника и изъяла у него орудие преступления.

Минувшей ночью нападение на участников палаточной акции протеста у здания парламента Грузии совершил неизвестный прохожий. Как заявили очевидцы и пострадавшие, напавший на участников акции гражданин находился в нетрезвом состоянии и вел себя очень агрессивно.