Киров, , 20:46 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате аварии в Кировской области. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Белохолуницком районе. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся в микроавтобусом Fait Ducato.

В результате ДТП погибли водитель и один из пассажиров ВАЗ-2114, ещё два человека были госпитализированы. Водитель Fait Ducato не пострадал. Уточняется, что среди госпитализированных есть дети.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Тюменской области, в результате которого погибла женщина, были госпитализированы трёхмесячный ребёнок и его мать.

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