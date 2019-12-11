Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные закончили работу на Уральском заводе лакокрасочных изделий. В 20:30 по местному времени пожару дали общий отбой, сообщает свердловское управление МЧС.

Сейчас выясняются причины возгорания. Над этим работают пожарные дознаватели.

Как сообщало ИА REGNUM, пламя разгорелось днём 11 декабря. Пожар произошёл в ангаре с лакокрасочной продукцией. На тушение огня ушло несколько часов.

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