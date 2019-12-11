Оттава, , 20:26 — REGNUM Небольшой самолёт потерпел крушение на западе Канады. Об этом 11 декабря сообщает телеканал CTV.

ЧП произошло на острове Габриола недалеко от города Нанаймо. На место происшествия выехали спасатели и несколько бригад скорой помощи.

Установлено, что все находившиеся на борту самолёта люди погибли. Количество погибших уточняется.

В настоящее время специалисты устанавливают все причины и обстоятельства крушения воздушного судна. Отмечается, что авиакатастрофа произошла в труднодоступной лесистой местности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек при крушении легкомоторного самолёта в Канаде.

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