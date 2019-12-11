Киев, , 21:22 — REGNUM Автомобиль патрульной полиции расстрелял из ружья неизвестный мужчина в Киевской области. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба полиции по региону.

Инцидент произошёл в городе Яготин днём 11 декабря. Между водителями легковых автомобилей возник конфликт из-за неправильно припаркованной машины.

Один из мужчин вступил в спор с другими участниками движения, успокоить конфликтующих прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. На прибытие полицейских мужчина отреагировал неожиданно для всех окружающих. При виде сотрудников полиции мужчина достал ружьё, открыл огонь по служебному автомобилю, после чего сбежал.

В результате инцидента никто не пострадал: все пули достались служебному автомобилю. В регионе введён план-перехват «Гром». Предполагается, что вооружённый нарушитель мог скрыться у себя во дворе. На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и силовики.

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