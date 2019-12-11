Ишим, Тюменская область, , 19:31 — REGNUM В Тюменской области днём 11 декабря на 66-м километре автодороги Ишим-Казанское столкнулись «Тойота» и «Лада Гранта». В результате ДТП погибла женщина, трёхмесячный ребёнок и его мать доставлены с травмами в медучреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Предварительно установлено, что 55-летний житель села Афонькино на автомобиле «Тойота» выехал на встречную полосу дороги в состоянии алкогольного опьянения. Столкнулся там с «Ладой», за рулём которой находилась 28-летняя жительница деревни Шадринка. В салоне на заднем сиденье находилась 47-летняя женщина с трёхмесячной дочкой водительницы на руках.

Взрослая пассажирка «Лады» не была пристегнута ремнём безопасности. От сильного удара она погибла на месте. Девочка получила перелом теменной части черепа, находится в реанимации, её мать выжила и тоже госпитализирована с переломами.

Отмечается, что сотрудниками УГИБДД по Тюменской области с начала 2019 года задержаны 7 713 водителей в состоянии опьянения. По вине пьяных водителей произошло 24 аварии, в которых погиб один ребёнок, 25 ранены.