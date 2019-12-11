Москва, , 18:38 — REGNUM Обстоятельства вооружённого налёта, совершённого тремя мужчинами на магазин на юге Москвы, устанавливает полиция. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл днём 11 декабря в магазине «Пятерочка» на улице Кантемировская. Трое мужчин, вооружённых пистолетом, зашли в магазин, забрали четыре коробки конфет и скрылись, не оплатив покупку.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадали. На место выехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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