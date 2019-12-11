Москва, , 18:12 — REGNUM Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен 11 декабря в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, опасный предмет был найден на строительной площадке рядом с жилым домом, расположенным по адресу: улица Мнёвники, 10/4.

Сообщается, что к месту обнаружения снаряда были направлены сапёры.

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