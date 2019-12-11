Калуга, , 18:11 — REGNUM Калужским районным судом вынесен приговор 54-летней гражданке Украины, совершившей кражу в особо крупном размере, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.

В судебном заседании установлено, что злоумышленница, представляясь вымышленным именем, оказывала гражданам, обратившимся к ней за решением жизненным проблем, услуги по «снятию порчи». Обряды подсудимая проводила в автомобилях потерпевших. Она забирала деньги и ювелирные украшения женщин, меняя их на билеты «Банка приколов». В итоге с 2018 по 2019 год подсудимая украла более 1,5 млн рублей.

Калужский суд назначив мошеннице наказание в виде лишения свободы сроком три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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