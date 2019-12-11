Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Все станции Петербургского метрополитена вечером 11 декабря начали проверять на наличие опасных предметов и веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель предприятия.

Станция метро «Площадь Восстания» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Начали проверять все станции метро», — отметили в пресс-службе подземки, добавив, что на пассажирах и работе метро это не скажется.

Напомним, сообщения о «минировании» государственных учреждений Петербурга поступают третью неделю подряд. Ежедневно несколько тысяч сотрудников и посетителей различных объектов вынуждены в спешке покидать помещения для проверки их на наличие опасных предметов и веществ.

Сегодня вновь были эвакуированы районные суды — Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский, Приморский, Куйбышевский и Сестрорецкий. К 17:30 мск к работе смогли вернуться лишь два из них — Петродворцовый и Сестрорецкий.

В одном из писем злоумышленники указали ряд станций городской подземки, которые якобы также заминированы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Минеры» нарушили традицию — петербургские суды эвакуируют вечером