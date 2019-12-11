Сантьяго, , 17:40 — REGNUM Помощь в поисках пропавшего военно-транспортного самолёта ВВС Чили оказывают спасатели из России. Об этом 12 декабря сообщил журналистам генерал чилийских ВВС Эдуардо Москейра.

Чилийские спасатели активизировали поиски самолёта и прибегли к помощи иностранных государств. Всего в поисково-спасательной операции задействованы восемь стран. Помощь Чили оказывают Аргентина, США, Уругвай, Перу и Россия.

Москейра пояснил, что площадь поисков составляет зону размером 240 на 120 километров. Занятые в поисках корабли ищут самолёт на площади 80 на 80 км.

В поисковой операции заняты два торговых судна, два военных корабля, 13 самолётов и три спутника, в том числе два американских. Поисково-спасательная операция продлится шесть дней, но её могут продлить ещё на четыре дня.

Военно-транспортный самолёт ВВС Чили C130 Hercules, на борту которого находились 38 человек, перестал выходить на связь в 18:13 (00:13 10 декабря мск) по пути на базу в Антарктиде.

Ранее ИА REGNUM сообщало об операции по поиску пропавшего самолёта ВВС Чили. Как сообщил министр обороны Чили Альберто Эспина, поиски будут вестись круглосуточно.

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