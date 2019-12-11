Благовещенск, , 17:29 — REGNUM Двое благовещенских сотрудников экипажа вневедомственной охраны Росгвардии спасли жителей двухэтажного дома от гибели в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе восточного округа ВНГ РФ.

Как сообщается, прапорщики Виктор Ларионов и Валерий Кушнеров находились на дежурстве в районе улицы Комсомольской, когда увидели идущий из двухэтажного жилого дома чёрный дым. Сотрудники сообщили соответствующую информацию дежурному Центра Оперативного управления Благовещенского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области», после чего приступили к немедленной эвакуации жильцов.

По словам самих росгвардейцев, они начали стучать в окна и двери дома, предупреждая жителей о пожаре, после чего начали помогать женщинам перебираться из окон первого этажа на улицу. Вскоре после этого на место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Вместе с двумя прапорщиками им удалось эвакуировать 12 человек.

Благодаря оперативной работе и правильным действиям сотрудников Росгвардии, в результате инцидента никто не пострадал.