Мурманск, 11 декабря 2019, 17:27 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил благодарность сотрудникам ФСБ за успешную операцию по предотвращению теракта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он также добавил, что регион остается одним и самых стабильных и безопасных благодаря работе правоохранительной системы.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали в Мурманске сторонника организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить террористический акт у здания местной администрации.