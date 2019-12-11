Мурманск, , 17:27 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил благодарность сотрудникам ФСБ за успешную операцию по предотвращению теракта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я хочу сказать огромное человеческое спасибо нашей Федеральной службе безопасности и всем сотрудникам правоохранительных органов за то, что они охраняют страну и Мурманскую область. За то, что они смогли заранее выследить и обезвредить преступника», — заявил губернатор.

Он также добавил, что регион остается одним и самых стабильных и безопасных благодаря работе правоохранительной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали в Мурманске сторонника организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить террористический акт у здания местной администрации.