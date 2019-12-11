Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM Водитель автомобиля, прокатившего сани с одетым в костюм Санта-Клауса человеком, по проезжей части, оштрафован сотрудниками ГИБДД в Ростове-на-Дону. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

В социальной сети «ВКонтакте» было выложено видео, на котором водитель легкового автомобиля едет по автотрассе без снега, а к автомобилю сзади прикреплены сани. В санях сидел человек в костюме Санта-Клауса, а сани очень сильно искрят.

Сотрудники ГИБДД установили и привлекли к ответственности водителя автомобиля BMW, перевозившего человека в новогоднем костюме вне кабины автомобиля. Водителем оказался мужчина 1988 года рождения.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административной ответственности по статье за перевозку людей вне кабины автомобиля. На водителя наложен штраф в размере одной тысячи рублей.

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