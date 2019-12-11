Киев, , 16:25 — REGNUM Депутат фракции «Слуга народа» Андрей Богданец помещён в больницу после драки в Верховной раде, сообщает 11 декабря пресс-служба фракции.

По утверждению руководителя пресс-службы «Слуги народа» Евгении Кравчук, драка произошла после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики. В «дискуссии» участвовали депутат Андрей Богданец и сторонники националистов.

«Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице», — написала Евгения Кравчук в Facebook.

Служба охраны и правоохранители в этот «политический процесс» не вмешивались.

Сообщается, что фракция «Слуга народа» обратилась к украинским правоохранителям с просьбой как-то отреагировать на это нападение на парламентария.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная драка в Верховной раде Украины произошла 11 декабря.

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